Голкипер Подъяпольский впервые в текущем плей-офф сыграет в старте СКА

СКА опубликовал состав на шестой матч финальной серии Западной конференции с ЦСКА.

Отметим, что впервые в текущем розыгрыше плей-офф место в воротах клуба из Санкт-Петербурга займёт Владислав Подъяпольский. 27-летний голкипер выходил на замену в последнем матче с «Торпедо» (5:3).

Кроме того, в составе армейцев нет защитника Игоря Ожиганова и нападающего Михаила Воробьёва. Место в составе заняли игрок обороны Роман Рукавишников и форвард Святослав Гребенщиков.

Также в составе СКА по-прежнему отсутствует Никита Гусев.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.