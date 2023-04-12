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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
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Стал известен состав ЦСКА на шестой матч финала Запада Кубка Гагарина со СКА

Стал известен состав ЦСКА на шестой матч финала Запада Кубка Гагарина со СКА
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ЦСКА опубликовал состав на шестой матч финальной серии Западной конференции с СКА. Игра начнётся в 19:00 мск в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

В состав москвичей вернулся игрок обороны Прохор Полтапов, который пропустил третью, четвёртую и пятую игры финала Запада.

Отметим, что после пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая, решающая встреча между командами в случае необходимости пройдёт 14 апреля 2023 года.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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