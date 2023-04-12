Четырёхкратной олимпийской чемпионке из Канады Уикенхайзер запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел России на сайте опубликовало заявление о введении персональных санкций в отношении ряда граждан Канады. Под санкции попали спортсмены, в том числе четырёхкратная олимпийская чемпионка по хоккею, семикратная чемпионка мира Хейли Уикенхайзер.

В заявлении МИД указано, что санкции введены за «подписание письма об отстранении российских спортсменов от «Олимпиады-2024».

В 2000 году Уикенхайзер принимала участие в летних Олимпийских играх в Сиднее в соревнованиях по софтболу. После окончания карьеры в софтболе Хейли выиграла золотые медали на Олимпиадах 2002, 2006, 2010 и 2014 годов. 44-летняя хоккеистка является рекордсменом по количеству золотых олимпийских медалей среди канадских спортсменов.