Грицюк: в плане системы «Авангард» в серии с «Ак Барсом», возможно, был слабее
Поделиться
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о стремлении к победе омского клуба в серии с «Ак Барсом» (1-4) и отметил системную игру казанцев.
«Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] — системный тренер, возможно, в плане системы мы были слабее. Не скажу, что доволен, как завершилась серия, но я доволен, как команда выкладывалась на льду. По самоотдаче нет ни к кому вопросов. Проиграли серию, но в следующем году мы вернёмся ещё сильнее и злее», — приводит слова Грицюка ТАСС.
В плей-офф Грицюк сыграл 11 матчей, в которых набрал 4 очка (3+1). В регулярке за 66 встреч Арсений отметился 15 шайбами и 24 результативными передачами.
Напомним, 11 апреля «Авангард» объявил о подписании нового контракта с 29-летним голкипером Василием Демченко.
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
19:15
-
19:07
-
18:54
-
18:38
-
18:28
-
18:18
-
18:11
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:13
-
16:04
-
15:49
-
15:41
-
15:30
-
15:12
-
15:03
-
14:42
-
14:28
-
14:10
-
13:51
-
13:24
-
13:08
-
12:49
-
12:28
-
12:07
-
11:47
-
11:14
Партнерский контент