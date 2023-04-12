Грицюк: в плане системы «Авангард» в серии с «Ак Барсом», возможно, был слабее

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о стремлении к победе омского клуба в серии с «Ак Барсом» (1-4) и отметил системную игру казанцев.

«Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] — системный тренер, возможно, в плане системы мы были слабее. Не скажу, что доволен, как завершилась серия, но я доволен, как команда выкладывалась на льду. По самоотдаче нет ни к кому вопросов. Проиграли серию, но в следующем году мы вернёмся ещё сильнее и злее», — приводит слова Грицюка ТАСС.

В плей-офф Грицюк сыграл 11 матчей, в которых набрал 4 очка (3+1). В регулярке за 66 встреч Арсений отметился 15 шайбами и 24 результативными передачами.

Напомним, 11 апреля «Авангард» объявил о подписании нового контракта с 29-летним голкипером Василием Демченко.