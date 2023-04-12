Новиков — о Гашеке: лучше бы пригласил к себе старых друзей из России выпить кружечку

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал критику от бывшего голкипера Доминика Гашека в адрес российских спортсменов.

«Эта ситуация не одного дня. Я уже предлагал сесть за круглый стол с Домиником Гашеком и выступить с позиции разума, обсудить с ним его позицию. У нас есть достаточно именитых спортсменов, в том числе тех, кто выступал с ним за «Детройт Рэд Уингз». Это и Павел Дацюк, и Сергей Фёдоров, и Игорь Ларионов. Они же вместе с ним брали Кубок Стэнли, это была величайшая команда. Они были настоящим братством. Теперь же он позволяет себе оскорблять наших спортсменов и придерживаться реваншистской позиции. Притом что в НХЛ уже очень давно не было дня, когда бы не называли русскую фамилию. Поэтому я не понимаю, почему такое обострение у Доминика.

Лучше бы пригласил к себе старых друзей выпить кружечку чешского, спокойно сесть и открыто побеседовать, осудить ситуацию, так сказать, на горизонтальных связях. Как профессионалы. Уверен, нашлось бы адекватное решение проблемы. А не бросаться оскорблениями в сторону России из-за забора, как он это делает уже давно. Его будет очень сложно переубедить, но такие проблемы нужно решать исключительно диалогом. Потому что он позволяет себе проявлять дискриминацию по отношению к русским спортсменам, которые ни в чём не виноваты как перед ним, так и перед Чехией. Никто же в него не плюёт. Это можно списать на обострение», — цитирует Новикова RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов призвал Гашека вернуть деньги, заработанные за игру в «Спартаке».