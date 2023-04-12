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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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ЦСКА открыл счёт в матче со СКА первым же броском на 13-й секунде

ЦСКА открыл счёт в матче со СКА первым же броском на 13-й секунде
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимает СКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 13-й секунде первого периода счёт в матче первым же броском открыл форвард москвичей Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Максима Мамина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что впервые в текущем розыгрыше плей-офф место в воротах клуба из Санкт-Петербурга занимает Владислав Подъяпольский.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
12 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Нестеров, Мамин) – 00:13 (5x5)

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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