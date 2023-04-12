«Гагарин — это святое». Кожевников выступил против переименования главного трофея КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о возможном переименовании Кубка Гагарина.
«Название Кубок Гагарина, конечно, прижилось. Все же говорят, и никто не ошибается. Кубок Гагарина – это почётно. Для страны хороший Кубок.
Правильно ли было назвать главный хоккейный трофей в честь человека, который никогда профессионально не играл в хоккей? Профессионально не играл, а так космонавты играли в хоккей – это мы все знаем. Кто не знает – надо это знать. Они играли в хоккей, и Юрий Гагарин был одним из неплохих игроков.
Если возникнет идея назвать иначе, какие могут быть варианты? Вообще не должно такого быть, вы что?! Это почётно и вызывает гордость. Первый космонавт в мире, вы что? Это офигительная вещь (смеётся)! У нас хоккеистов, конечно, много было хороших, и можно было в честь них назвать, но Юрий Гагарин – это святое. Всё правильно, что так назвали, это почётно, уважуха», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».
Ранее Кожевников рассказал о перестановках в тренерских штабах клубов КХЛ.
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