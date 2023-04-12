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ЦСКА — СКА 3:0, шестой матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ, 12 апреля 2023 года

ЦСКА всухую обыграл СКА в шестом матче серии и стал вторым финалистом Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.

На 13-й секунде первого периода счёт в матче открыл Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Максима Мамина. Эта шайба стала самой быстрой для москвичей в истории КХЛ.

На 11-й минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Константин Окулов с передач Сергея Плотникова и Владислава Каменева.

На шестой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Даррен Диц с передачи Владислава Каменева.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
12 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Нестеров, Мамин) – 00:13 (5x5)   2:0 Окулов (Плотников, Каменев) – 30:36 (5x5)   3:0 Диц (Каменев) – 45:17 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА выиграл финальную серию Западной конференции у СКА со счётом 4-2 и сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля.

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