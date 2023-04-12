ЦСКА всухую обыграл СКА в шестом матче серии и стал вторым финалистом Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.
На 13-й секунде первого периода счёт в матче открыл Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Максима Мамина. Эта шайба стала самой быстрой для москвичей в истории КХЛ.
На 11-й минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Константин Окулов с передач Сергея Плотникова и Владислава Каменева.
На шестой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Даррен Диц с передачи Владислава Каменева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, ЦСКА выиграл финальную серию Западной конференции у СКА со счётом 4-2 и сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля.
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