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«Ак Барс» и ЦСКА второй раз в истории КХЛ сыграют в финале Кубка Гагарина

«Ак Барс» и ЦСКА второй раз в истории КХЛ сыграют в финале Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.

ЦСКА выиграл финальную серию Западной конференции у СКА со счётом 4-2 и сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2011 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2.

В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Напомним, первый матч финальной серии состоится в Москве 17 апреля.

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