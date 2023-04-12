ЦСКА установил рекорд КХЛ, выйдя в финал Кубка Гагарина в шестой раз

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.
Московские армейцы установили рекорд КХЛ, выйдя в финал Кубка Гагарина в шестой раз.
Все финалы с участием ЦСКА:
2016-й: ЦСКА – «Металлург» – 3-4;
2018-й: «Ак Барс» – ЦСКА – 4-1;
2019-й: ЦСКА – «Авангард» – 4-0;
2021-й: ЦСКА – «Авангард» – 2-4;
2022-й: «Металлург» – ЦСКА – 3-4.
Второе место по этому показателю занимает «Ак Барс» — пять выходов в финал.
Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. Вторая игра состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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