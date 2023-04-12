Ротенберг во второй раз подряд проиграл финал Запада ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в качестве тренера вновь проиграл ЦСКА в плей-офф КХЛ (2-4 в серии). 42-летний специалист возглавил клуб с берегов Невы в январе 2022 года.
В прошлом сезоне в финале Запада ЦСКА победил СКА в семи матчах, выиграв седьмую игру серии со счётом 3:0.
Напомним, ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. Последний раз СКА обыгрывал ЦСКА в полуфинале 2015 года со счётом 4-3.
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.
- 12 апреля 2023
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