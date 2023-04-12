«Танков чуть не умер на льду. Против нас играют жёстко». Ротенберг — о травмах в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после вылета из Кубка Гагарина от ЦСКА (2-4 в серии) рассказал о травмах в стане клуба из Санкт-Петербурга.
«Удаления комментировать не буду, у нас профессиональные судьи. Против нас всегда играют жёстко, у нас много ребят, которые выбыли до конца сезона. Наверное, нужно разобраться в этом и что-то подкорректировать. Танков у нас вылетел, чуть не умер на льду. Моисеев, Швец-Роговой. Это все ребята, которые нам были очень нужны. Они играют по системе!
Сейчас уже можно говорить: с «Торпедо» Яшкин получил серьёзную травму, и он всю серию провёл на уколах. Там была настолько серьёзная травма в «Аризоне», а мы его смогли реанимировать. Всё это повлияло. Мы отдали всё, мы выжали из команды всё, что у неё было. Повторю, у нас молодая детская команда, которая будет усилена. У нас уже есть понимание, как это сделать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 апреля 2023
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