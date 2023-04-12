Дзюба и Слуцкий наблюдали за победой ЦСКА, Ротенберг поздравлял Фёдорова. Яркие фото матча

12 апреля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в шестом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА всухую обыграл СКА. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Таким образом, ЦСКА выиграл финальную серию Западной конференции у СКА со счётом 4-2 и сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля.

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2011 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2.

В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.