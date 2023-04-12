Роман Ротенберг ответил на вопрос, продолжит ли он работу главным тренером в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:3, 2-4 в серии) ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
«Я остаюсь главным тренером? Мы продолжаем работать все вместе. Хочу поблагодарить нашего спонсора и Алексея Миллера лично, который нам доверяет и с которым мы обсуждали на полном доверии, как нужно усилить команду. Нам просто нужно усилить те вещи, которые нужно усилить. У нас молодая, дерзкая команда, у которой всё только начинается. И самое главное, что уже есть успехи у команды, есть результат», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, СКА в шестой раз подряд уступает ЦСКА в рамках финала Западной конференции плей-офф. Последний раз СКА обыгрывал ЦСКА в полуфинале в 2015 году со счётом 4-3.
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