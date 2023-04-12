Артюхин: у СКА команда собрана «на вырост», она себя ещё покажет

Бывший нападающий СКА и ЦСКА Евгений Артюхин прокомментировал итоги финальной серии Запада между СКА и ЦСКА (2-4).

«Понимаю досаду болельщиков Петербурга сейчас. Команда уверенно шла на первом месте в сезоне, выиграла регулярку и Кубок Континента, но запнулась на стадии финала конференции. Весь чемпионат СКА показывал яркий атакующий хоккей, за которым было просто приятно наблюдать. Конечно, хотелось бы наслаждаться такой игрой и в финале. Но я уверен, эта команда себя ещё покажет в будущем – она собрана «на вырост».

Все игроки, включая костяк лидеров, молодые, контракты у них долгосрочные, так что они ещё пошумят в этой лиге. Можно считать этот сезон довольно успешной обкаткой нового состава. Серия с ЦСКА была очень плотной, выбивается только шестой матч. Да, СКА допустил ошибки, но на них и учатся. Нужно просто извлечь уроки из этого сезона», — сказал Артюхин «Чемпионату».