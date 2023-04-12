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А. Юдин: у СКА молодая команда, она будет расти

А. Юдин: у СКА молодая команда, она будет расти
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Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин подвёл итоги финала Запада.

«Очень жаль, что мы не увидели седьмого матча, было бы интересно посмотреть, что покажут команды дальше. Шесть матчей для такой насыщенной серии маловато. Думаю, несмотря на сегодняшний матч, сезон СКА может занести в актив – впервые за пять лет команда выиграла Кубок Континента, с большим запасом став первой в регулярке. Главное – что команда у петербуржцев молодая, она продолжит расти.

Очень многие игроки оказались на этой стадии впервые, для них такой уровень сопротивления и ответственности был в новинку. При этом не получился только сегодняшний матч, во всех остальных петербуржцы действовали с позиции силы. Уверен, что правильные выводы будут сделаны, в следующем году увидим ещё более мощную и интересную команду», — сказал Юдин «Чемпионату».

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