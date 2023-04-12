Результаты матчей плей-офф КХЛ 12 апреля, турнирная сетка

12 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.
Таким образом, ЦСКА выиграл финальную серию Западной конференции у СКА со счётом 4-2 и сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
- 12 апреля 2023
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