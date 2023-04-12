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Результаты матчей плей-офф КХЛ 12 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 12 апреля, турнирная сетка
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12 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
12 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Нестеров, Мамин) – 00:13 (5x5)   2:0 Окулов (Плотников, Каменев) – 30:36 (5x5)   3:0 Диц (Каменев) – 45:17 (5x4)

Таким образом, ЦСКА выиграл финальную серию Западной конференции у СКА со счётом 4-2 и сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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