Главный тренер СКА Роман Ротенберг в качестве тренера вновь проиграл ЦСКА в плей-офф КХЛ (2-4 в серии). 42-летний специалист возглавил клуб с берегов Невы в январе 2022 года.

Отметим, что в текущем сезоне под руководством специалиста СКА завоевал Кубок Континента, набрав больше всего очков в регулярке.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: должен ли Роман Ротенберг продолжить тренировать СКА?

Напомним, ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. Последний раз СКА обыгрывал ЦСКА в полуфинале 2015 года со счётом 4-3.

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.