Канарейкин: ЦСКА захватил инициативу в плане психологии, у СКА не было лидеров

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин подвёл итог серии СКА — ЦСКА (2-4) и поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина.

«Очень уверенная победа. В середине серии было видно, что ЦСКА основательно захватил инициативу в плане психологии, игры шли под их контролем. У СКА не было лидеров, это влияет на команду. У питерцев большинство не работало в этой серии. ЦСКА очень плотно сыграл, хоккеисты блокировали броски. Конечно, большинство ставили на проход москвичей, ребята опытные, умеют терпеть. Большая группа игроков уже завоёвывала титул, они знают, как играть, есть большой опыт.

Будет плотная финальная серия. «Ак Барс» хорошо играет решающие матчи, обе команды с хорошей и построенной обороной. Первые игры будут консервативными, минимум риска и максимум заточенности на результат. Преимущество казанцев? У ЦСКА достаточно времени, чтобы подвести команду к финалу», — сказал Канарейкин Metaratings.ru.

Напомним, первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. Вторая игра пройдёт 19 апреля. Матчи в Москве запланированы на 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.