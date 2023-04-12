Третьяк: у СКА нет таких мастеров как у ЦСКА, олимпийских чемпионов, опыт сказывается

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итог финальной серии Западной конференции СКА — ЦСКА (2-4) и назвал проблемы клуба из Санкт-Петербурга.
«У СКА молодая команда, амбициозная, выигравшая регулярный чемпионат, перспективные игроки, имеющие большое желание побеждать. Им не хватает опыта, хотя недавно в Санкт-Петербурге они перебросали ЦСКА раза в два, а результативности нет. У СКА нет таких мастеров, олимпийских чемпионов, а опыт всё же сказывается.
Качество реализации моментов у ЦСКА выше. Много игроков у команды стали чемпионами, потому что в плей-офф совсем другие игры. Хотя в СКА тоже хорошую игру показывали, если бы реализовали столько своих моментов, то результат был бы другим. Но большую роль играло мастерство», — приводит слова Третьяка ТАСС.
ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля.
- 12 апреля 2023
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