Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли-2023

«Нью-Йорк Айлендерс» удалось выйти в плей-офф НХЛ. За 82 матча регулярного сезона команда набрала 93 очка и обеспечила себе место в плей-офф.
Таким образом, стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги. В борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют от Западной конференции «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс».
В Восточной конференции известны тоже все восемь команд, которые точно примут участие в плей-офф. «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» и, соответственно, «Айлендерс» гарантировали себе участие в соревновании на вылет.
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