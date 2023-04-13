«Питтсбург» вместе с Евгением Малкиным пропустят плей-офф НХЛ-2023

«Питтсбург Пингвинз» не удалось выйти в плей-офф НХЛ. За 81 матч регулярного сезона команда набрала 90 очков и за матч дл конца регулярного сезона потеряла шансы на выход в плей-офф.

Случилось это после того, как «Нью-Йорк Айлендерс» сегодня, 13 апреля, переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2. «Питтсбург» устраивало только поражение «островитян» в основное время и своя победа в игре с «Коламбус Блю Джекетс» в основное время, чтобы пройти в стадию плей-офф. За «Пингвинз» выступает один российский хоккеист – Евгений Малкин.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги. В борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют: «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» и, соответственно, «Айлендерс».