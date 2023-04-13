«Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ впервые за 17 лет

«Питтсбург Пингвинз» не удалось выйти в плей-офф НХЛ. За 81 матч регулярного сезона команда набрала 90 очков и за матч до конца регулярного сезона потеряла шансы на выход в плей-офф.

Таким образом, клуб пропустит стадию на вылет впервые за 17 лет. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в сезоне-2005/06. Тогда за клуб ещё не играл российский нападающий Евгений Малкин. «Питтсбург» впервые пропустит стадию плей-офф во времена Малкина в команде.

Стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги. В борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют: «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» и, соответственно, «Айлендерс».