«Адмирал» продлил контракт с защитником Юрием Паутовым
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Пресс-служба владивостокского «Адмирала» сообщила о том, что клуб достиг договорённости с защитником Юрием Паутовым о продлении контракта ещё на один сезон.
В текущем сезоне Паутов провёл за дальневосточный клуб в сумме за регулярный чемпионат и плей-офф 48 матчей, в которых набрал четыре (3+1) очка.
Ранее Паутов выступал в Континентальной хоккейной лиге за такие команды, как «Сочи», «Витязь» и СКА. Дольше всего хоккеист задержался в подмосковном клубе, проведя в нём три сезона.
Напомним, в нынешнем сезоне клуб из Владивостока смог выйти в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором в шести матчах серии уступил казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «моряки» неожиданно выбили из розыгрыша уфимский «Салават Юлаев».
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