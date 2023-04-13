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Главный тренер «Калгари» назвал Задорова «русской ракетой» после его хет-трика в матче НХЛ

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер иронично прокомментировал натуральный хет-трик российского защитника команды Никиты Задорова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1), который стал последним для канадской команды в этом сезоне.

«Русская ракета» отложила это на последний матч, хотя должна была сделать это ещё в октябре», — приводит интервью Саттера официальный сайт «Калгари».

Напомним, Задоров стал вторым защитником в истории франшизы, которому удалось оформить натуральный хет-трик. Первым был Пол Райнхарт, который сделал это в 1986 году.

В текущем сезоне Задоров сыграл во всех 82 матчах «Калгари», набрав 21 (14+7) очко при показателе полезности «+11».

Команда Дэррила Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.