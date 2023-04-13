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Видео: невероятный гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки в матче с «Айлендерс»

Видео: невероятный гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки в матче с «Айлендерс»
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В Элмонте (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева льда со счётом 4:2.

Во втором периоде невероятную не столько по красоте, сколько по самоотдаче шайбу забросил нападающий гостей Ник Судзуки, явно воспользовавшись нехваткой опыта у новичка лиги — защитника «островитян» Самуэля Болдюка.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола Ника Судзуки:

Тем не менее «Айлендерс» смогли одержать в этом матче победу, которая в итоге и вывела их в плей-офф, оставив за бортом «Питтсбург» Евгения Малкина.

«Монреаль», которому осталось провести один матч в регулярном чемпионате, идёт последним в Атлантическом дивизионе и уже давно лишился шансов на попадание в плей-офф.

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