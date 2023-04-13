Видео: невероятный гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки в матче с «Айлендерс»

В Элмонте (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева льда со счётом 4:2.
Во втором периоде невероятную не столько по красоте, сколько по самоотдаче шайбу забросил нападающий гостей Ник Судзуки, явно воспользовавшись нехваткой опыта у новичка лиги — защитника «островитян» Самуэля Болдюка.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола Ника Судзуки:
Тем не менее «Айлендерс» смогли одержать в этом матче победу, которая в итоге и вывела их в плей-офф, оставив за бортом «Питтсбург» Евгения Малкина.
«Монреаль», которому осталось провести один матч в регулярном чемпионате, идёт последним в Атлантическом дивизионе и уже давно лишился шансов на попадание в плей-офф.
- 13 апреля 2023
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:20
-
11:00
-
10:41
-
10:30
-
10:06
-
09:49
-
09:32
-
09:11
-
08:48
-
08:39
-
08:27
-
08:17
-
07:58
-
06:31
-
05:50
-
05:37
-
05:21
-
04:46
- 12 апреля 2023
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:38
-
22:26
-
22:20