Борис Михайлов: ЦСКА проявил высшее мастерство и хладнокровность в серии со СКА

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов считает закономерной победу ЦСКА в финальной серии Запада Кубка Гагарина над питерским СКА (4-2). Он также поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором армейцы сыграют с «Ак Барсом».

«ЦСКА выиграл серию со СКА абсолютно закономерно. Москвичи проявили высшее мастерство, ответственность и хладнокровность. Они вновь показали все свои лучшие качества, особенно в последних двух матчах. А СКА этого сделать не удалось.

Что будет в финале? Предстоящие игры покажут. Думаю, что может быть семь игр. Будет бой не на жизнь, а на смерть. Обе команды крайне неуступчивы, будут выкладываться на все сто процентов. По-другому просто быть не может. В заключительных противостояниях никогда не бывает фаворита. Шансы на титул у ЦСКА и «Ак Барса» абсолютно равны», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.