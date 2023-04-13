Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк ответил на вопрос, может ли Ротенберг возглавить сборную России

Третьяк ответил на вопрос, может ли Ротенберг возглавить сборную России
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после окончания финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина, в которой ЦСКА обыграл СКА (4-2), оценил перспективы наставника питерцев Романа Ротенберга возглавить сборную России.

«Мы ещё не решили, подумаем над этим в ближайшее время. Нам надо с кандидатами поговорить, какие у них планы. Считаю, что должны ехать молодые, перспективные. Пока кандидатов не хочу оглашать. Давайте дождёмся финала Кубка Гагарина и там уже будем говорить более конкретно», — сказал Третьяк в интервью «Матч ТВ».

Напомним, вчера, после окончания серии с ЦСКА, Ротенберг заявил о том, что продолжит работу с питерским клубом в следующем сезоне.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Ак Барсом».

Материалы по теме
ЦСКА всегда будет первым? Армейцы снова смяли СКА и вышли в пятый финал КХЛ подряд!
ЦСКА всегда будет первым? Армейцы снова смяли СКА и вышли в пятый финал КХЛ подряд!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023