Третьяк ответил на вопрос, может ли Ротенберг возглавить сборную России
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после окончания финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина, в которой ЦСКА обыграл СКА (4-2), оценил перспективы наставника питерцев Романа Ротенберга возглавить сборную России.
«Мы ещё не решили, подумаем над этим в ближайшее время. Нам надо с кандидатами поговорить, какие у них планы. Считаю, что должны ехать молодые, перспективные. Пока кандидатов не хочу оглашать. Давайте дождёмся финала Кубка Гагарина и там уже будем говорить более конкретно», — сказал Третьяк в интервью «Матч ТВ».
Напомним, вчера, после окончания серии с ЦСКА, Ротенберг заявил о том, что продолжит работу с питерским клубом в следующем сезоне.
В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Ак Барсом».
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