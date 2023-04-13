Третьяк ответил на вопрос, может ли Ротенберг возглавить сборную России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после окончания финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина, в которой ЦСКА обыграл СКА (4-2), оценил перспективы наставника питерцев Романа Ротенберга возглавить сборную России.

«Мы ещё не решили, подумаем над этим в ближайшее время. Нам надо с кандидатами поговорить, какие у них планы. Считаю, что должны ехать молодые, перспективные. Пока кандидатов не хочу оглашать. Давайте дождёмся финала Кубка Гагарина и там уже будем говорить более конкретно», — сказал Третьяк в интервью «Матч ТВ».

Напомним, вчера, после окончания серии с ЦСКА, Ротенберг заявил о том, что продолжит работу с питерским клубом в следующем сезоне.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Ак Барсом».