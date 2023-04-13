Третьяк: не хочу ущемлять Восток, но хочется увидеть СКА и ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уверен, что в случае внедрения перекрёстного плей-офф матчи Кубка Гагарина стали бы интереснее.
«Поймите, хотелось бы всё-таки увидеть борьбу между СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина, это противостояние достойно финала. Знаете, я не хочу ущемлять кого-то с Востока, там тоже есть хорошие команды. Но мы видим одно и то же каждый год. Да, есть споры, кто-то мою идею поддерживает, кто-то — против. Вот, например, Вячеслав Фетисов высказался, что это дорого. Но я считаю, что интерес дороже денег. А перекрёстный плей-офф хотя бы с четвертьфинала — это было бы интереснее.
Вот смотрите, почему НХЛ всё время что-то ищет? Овертайм в формате «три на три», буллиты, другие нововведения. Нельзя всё время одно и то же показывать. Поэтому КХЛ должна прислушаться к нашему мнению и к мнению болельщиков. Это будет интереснее. Не может всё время, условно, Уфа играть с Казанью, а ЦСКА — со СКА», — сказал Третьяк в интервью «Матч ТВ».
Напомним, в финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА обыграл СКА со счётом 4-2. В финале Кубка Гагарина армейцы сыграют с казанским «Ак Барсом».
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