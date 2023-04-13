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«Рано или поздно всё поменяется». Третьяк не видит смысла в выходе России из IIHF

«Рано или поздно всё поменяется». Третьяк не видит смысла в выходе России из IIHF
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уверен, что со временем сборная России вернётся на международные турниры, в связи с чем считает нецелесообразным выходить из состава Международной федерации хоккея (IIHF).

«Считаю, что из IIHF нельзя выходить. Рано или поздно всё поменяется. Рано или поздно мы будем играть на международной арене, на чемпионатах. Мировой хоккей без российского теряет интерес, теряет соревновательность. Кто бы что ни говорил, но мы входим в элиту мирового хоккея. Поэтому контакт с международной федерацией надо поддерживать, что мы и делаем. И Олег Матыцин меня в этом поддерживает. Да, диалог сейчас не такой, какой хотелось бы, но мы его всё равно ведём», — сказал Третьяк в интервью «Матч ТВ».

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