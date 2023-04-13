Кожевников — о календаре в КХЛ: в футболе устроили бардак, не хватало ещё в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников положительно отнёсся к идее увеличить количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

«Однозначно это отличная идея. Пока хоккейная сборная не участвует в чемпионатах мира, надо увеличить количество игр в КХЛ.

Можно поменять календарь, чтобы удобно было всем, как командам, так и болельщикам. А то в футболе устроили бардак, не хватало ещё в хоккее. У всех же летом дачи, огороды, дайте людям отдохнуть. А до конца мая можем играть спокойно.

В Национальной хоккейной лиге, бывает, играют и на следующий день, у нас также можно попробовать. В любом случае болельщикам праздник, а команды в игровом тонусе, и им это только в плюс. Когда нас вернут на международную арену, все будут в прекрасной форме», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ — 2022/2023 команды сыграли по 68 матчей.