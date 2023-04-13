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Судзуки — о своём голе в ворота «Айлендерс»: я вообще не понял, что шайба залетела

Судзуки — о своём голе в ворота «Айлендерс»: я вообще не понял, что шайба залетела
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки прокомментировал свой гол в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ этой ночью.

Напомним, во втором периоде Судзуки забросил необычную не столько по красоте, сколько по самоотдаче шайбу, явно воспользовавшись нехваткой опыта у новичка лиги — защитника «островитян» Самуэля Болдюка.

«Я вообще не понял, что шайба залетела, честно говоря. Все стали подъезжать ко мне, а я просто старался достать до шайбы клюшкой и протолкнуть её в сетку. К счастью, она зашла», — приводит слова Судзуки официальный сайт НХЛ.

Тем не менее «Айлендерс» смогли одержать в этом матче победу (4:2), которая в итоге и вывела их в плей-офф, оставив за бортом «Питтсбург» Евгения Малкина.

«Монреаль», которому осталось провести один матч в регулярном чемпионате, идёт последним в Атлантическом дивизионе и уже давно лишился шансов на попадание в плей-офф.

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