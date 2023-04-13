Александр Кожевников предположил, что ЦСКА обыграет «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает столичный ЦСКА фаворитом финальной серии Кубка Гагарина, в которой армейцы сыграют с казанским «Ак Барсом».

«Опыт победил молодёжь. ЦСКА — опытная команда, была чемпионом. Опытные игроки, знающие, как играть, держать удар. Тем более тренер Фёдоров прошёл офигительную и очень большую школу. ЦСКА победил достойно.

Склоняюсь к тому, что ЦСКА обыграет «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина. Казань идёт с перепадами. Посмотрим. Конечно, была уверенная победа над «Авангардом», но там как такового коллектива не было — проблемы с вратарём и защитниками. Думаю, что ЦСКА выиграет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.