Есмантович: Толчинский выбрал свою судьбу, пусть идёт по ней, как считает нужным

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о возвращении в команду нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского.

«У нас его в шорт-листе никогда и не было. Это всё какие-то странные интриги людей, которые хотят трудоустроить Сергея. Он выбрал свою судьбу, пусть идёт по ней так, как считает нужным», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Толчинский покинул армейский клуб в мае 2020 года, приняв в статусе ограниченно свободного агента предложение от омского «Авангарда». В сезоне-2020/2021 форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов».

В текущем плей-офф КХЛ на счету Сергея Толчинского семь (5+2) очков в 14 матчах в составе «Авангарда».