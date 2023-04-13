Есмантович: Толчинский выбрал свою судьбу, пусть идёт по ней, как считает нужным
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о возвращении в команду нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского.
«У нас его в шорт-листе никогда и не было. Это всё какие-то странные интриги людей, которые хотят трудоустроить Сергея. Он выбрал свою судьбу, пусть идёт по ней так, как считает нужным», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, Толчинский покинул армейский клуб в мае 2020 года, приняв в статусе ограниченно свободного агента предложение от омского «Авангарда». В сезоне-2020/2021 форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов».
В текущем плей-офф КХЛ на счету Сергея Толчинского семь (5+2) очков в 14 матчах в составе «Авангарда».
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