Глава КХЛ: с «Ладой» была проделана большая работа по поручению президента России
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал включение тольяттинской «Лады» в число участников лиги со следующего сезона и отметил, что немалую роль в этом сыграла инициатива президента России Владимира Путина.
«Большая работа с «Ладой» была проделана по поручению президента страны. С сентября мы работали над этим вопросом. Даны все гарантии. В том числе, что к 1 августа будет завершена реконструкция арены, в этом сомнений у нас уже нет. Бюджет был утверждён губернатором, клуб обеспечен финансированием на три года. Желаем «Ладе» удачи, успехов в новом сезоне», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ.
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