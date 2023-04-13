Глава КХЛ: с «Ладой» была проделана большая работа по поручению президента России

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал включение тольяттинской «Лады» в число участников лиги со следующего сезона и отметил, что немалую роль в этом сыграла инициатива президента России Владимира Путина.

«Большая работа с «Ладой» была проделана по поручению президента страны. С сентября мы работали над этим вопросом. Даны все гарантии. В том числе, что к 1 августа будет завершена реконструкция арены, в этом сомнений у нас уже нет. Бюджет был утверждён губернатором, клуб обеспечен финансированием на три года. Желаем «Ладе» удачи, успехов в новом сезоне», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ.