В КХЛ в сезоне-2023/2024 останется двухочковая система начисления очков
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига пока не планирует возвращаться к трёхочковой системе начисления очков.
«Возвращение к трёхочковой системе? Долго обсуждали эту тему. Сейчас мы видим, что идёт выравнивание клубов и больше ничьих, не делят очки, а именно играют вровень. Нынешний плей-офф это показывает и подтверждает, что стало больше матчей и серий с седьмыми матчами. На следующий год планируем оставить систему начисления очков сезона-2022/2023», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, также сегодня, 13 апреля 2023 года, совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников следующего сезона. Спустя пять лет в лигу возвращается тольяттинская «Лада».
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