Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ в сезоне-2023/2024 останется двухочковая система начисления очков

В КХЛ в сезоне-2023/2024 останется двухочковая система начисления очков
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига пока не планирует возвращаться к трёхочковой системе начисления очков.

«Возвращение к трёхочковой системе? Долго обсуждали эту тему. Сейчас мы видим, что идёт выравнивание клубов и больше ничьих, не делят очки, а именно играют вровень. Нынешний плей-офф это показывает и подтверждает, что стало больше матчей и серий с седьмыми матчами. На следующий год планируем оставить систему начисления очков сезона-2022/2023», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, также сегодня, 13 апреля 2023 года, совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников следующего сезона. Спустя пять лет в лигу возвращается тольяттинская «Лада».

Материалы по теме
В следующем сезоне КХЛ должен быть введён перекрёстный плей-офф со второго раунда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023