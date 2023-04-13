Гендиректор «Лады» Чеботарёв рассказал, когда в клубе назначат главного тренера

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв назвал сроки, когда клуб планирует определиться с главным тренером.

Напомним, сегодня на совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение включить тольяттинский клуб в число участников лиги следующего сезона.

«Нервничали ли, примут или не примут? Конечно, нервничали, волновались. Волнение ещё остаётся, а самая настоящая работа только начинается.

Кто будет главным тренером? Это вопрос преждевременный. Решится он, наверное, дней через десять. Я уже объяснял, что компетенция по назначению тренеров — это исключительно компетенция наблюдательного совета. Я единолично не принимаю решение», — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.