Гендиректор «Лады» Чеботарёв рассказал, когда в клубе назначат главного тренера
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Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв назвал сроки, когда клуб планирует определиться с главным тренером.
Напомним, сегодня на совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение включить тольяттинский клуб в число участников лиги следующего сезона.
«Нервничали ли, примут или не примут? Конечно, нервничали, волновались. Волнение ещё остаётся, а самая настоящая работа только начинается.
Кто будет главным тренером? Это вопрос преждевременный. Решится он, наверное, дней через десять. Я уже объяснял, что компетенция по назначению тренеров — это исключительно компетенция наблюдательного совета. Я единолично не принимаю решение», — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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