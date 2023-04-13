Президент КХЛ заявил, что у двух клубов лиги есть задержки по заработной плате
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что сразу у двух команд чемпионата есть задержки по заработной плате.
«У двух клубов КХЛ действительно есть задержки по зарплатам, нам обязаны были доложить это на совете директоров. У нас стало в два раза меньше задержек заработных плат. На данный момент у команд «Барыс» и «Салават Юлаев» есть задержки на один месяц. Мы получили подтверждающие документы и гарантийные письма, что до 30 апреля все долги и технические моменты будут погашены», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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