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Президент КХЛ назвал сумму бонусов, которая теперь будет учитываться под потолком зарплат

Президент КХЛ назвал сумму бонусов, которая теперь будет учитываться под потолком зарплат
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о сумме бонусов, которая отныне будет учитываться под потолком зарплат.

«Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат. Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в размере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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