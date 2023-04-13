Президент КХЛ назвал сумму бонусов, которая теперь будет учитываться под потолком зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о сумме бонусов, которая отныне будет учитываться под потолком зарплат.

«Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат. Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в размере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.