«Лада» будет выступать в Восточной конференции КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, в какой конференции будет выступать тольяттинская «Лада», которая со следующего сезона пополнит число участников лиги.

«Лада» будет играть в Восточной конференции», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 13 апреля, совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников следующего сезона. Всего в сезоне-2023/2024 в КХЛ будут выступать 23 команды. Помимо этого, лига сообщила о намерении проводить перекрёстный плей-офф, начиная со второго раунда Кубка Гагарина — 2024, а также о сохранении двухочковой системы начисления очков.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ был установлен исторический минимум по количеству команд-участниц.