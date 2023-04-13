Морозов: количество игроков в заявке КХЛ — это рабочий момент, который сейчас обсуждается

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что руководство лиги обсуждает сейчас допустимое количество игроков для заявки в чемпионате.

«Потолок зарплат остаётся, всё хорошо. Есть много нюансов, которые связаны с количеством игроков в заявке, но это рабочий момент, который сейчас обсуждается», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.