В КХЛ назвали цифру, до которой лига намерена увеличить свою аудиторию

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новой стратегии чемпионата, согласно которой лига постарается увеличить свою аудиторию.
«В новой стратегии до 2026 года прописана миссия — дарить людям хоккей высочайшего, мирового уровня. Она разбита на три большие категории: работа с аудиторией, спортивный продукт и спортсмены. Наша аудитория — 8 миллионов человек, мы поставили задачу увеличить аудиторию на 50% — до 12 миллионов. Это люди, которые будут ходить на хоккей и следить за матчами с помощью телевизионных трансляций. Мы хотим, чтобы наша лига была в России и в Европе топ‑лигой. Надо создавать комфортные условия для спортсменов, чтобы они были настоящими звёздами не только в хоккее, а вообще в социальной жизни», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 13 апреля 2023
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