Глава КХЛ рассказал об увеличении пола зарплат в лиге

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об увеличении пола зарплат в лиге.

«Пол зарплат поднимается до 405 млн рублей, через сезон — до 450 млн», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в сезоне-2022/2023 пол зарплат составлял 315 млн рублей.

Ранее Морозов заявил, что теперь под потолок зарплат в 900 млн рублей будут также попадать бонусы в размере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать.

На совете директоров было принято решение о включении тольяттинской «Лады» в список участников на сезон-2023/2024. Автозаводцы займут место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.