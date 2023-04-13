Глава КХЛ рассказал об увеличении пола зарплат в лиге
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об увеличении пола зарплат в лиге.
«Пол зарплат поднимается до 405 млн рублей, через сезон — до 450 млн», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в сезоне-2022/2023 пол зарплат составлял 315 млн рублей.
Ранее Морозов заявил, что теперь под потолок зарплат в 900 млн рублей будут также попадать бонусы в размере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать.
На совете директоров было принято решение о включении тольяттинской «Лады» в список участников на сезон-2023/2024. Автозаводцы займут место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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