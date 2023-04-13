Игра с «Филадельфией» станет последней для Тэйвза в «Чикаго»

Североамериканский журналист Крис Джонстон в своём «твиттере» со ссылкой на «Чикаго» сообщил, что матч с «Филадельфией Флайерз» (в ночь на 14 апреля в 3:30 мск) станет для форварда Джонатана Тэйвза последним в «Блэкхоукс».

Как сообщает Джонстон, перед матчем состоится церемония чествования трёхкратного обладателя Кубка Стэнли.

34-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» в 2010, 2013 и 2015 годах. На олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) Джонатан завоёвывал золотые медали. Тэйвз становился чемпионом мира в 2007 году.

Напомним, из-за последствий коронавируса форвард столкнулся с большими проблемами со здоровьем.