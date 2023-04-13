Нападающий «Адмирала»: ощущение, что у Радулова три сердца, он — легенда

Нападающий «Адмирала» Александр Шевченко оценил игру капитана «Ак Барса» Александра Радулова.

«Это мастер, что сказать. Я в детстве ещё следил за его игрой. А хамское поведение или нет… Нам просто не надо было обращать на это внимание. Радулов – лидер своей команды и делал всё, чтобы «Ак Барс» выиграл. Мы пытались сделать всё, чтобы справиться с ним, но у нас не вышло.

Против Радулова одно удовольствие играть. Такое ощущение, что у него три сердца и просто неиссякаемая энергия, плюс ещё мастерство. Что тут говорить, Радулов – легенда», — цитирует Шевченко «РБ Спорт».

Радулов в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сыграл 17 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «+5».