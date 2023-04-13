Овечкин вернулся в состав «Вашингтона» после пропуска трёх игр

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в состав «столичных» после пропуска трёх игр, сообщает журналист Том Гуллити в своём «твиттере». Форвард, вероятно, сыграет в заключительном матче сезона с «Нью-Джерси Дэвилз» (в ночь на 14 апреля в 2:00 мск).

На утренней раскатке Овечкин тренировался в звене с Никласом Бекстрёмом и Крэйгом Смитом.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 72 играх регулярного чемпионата. Российский нападающий забросил 42 шайбы и отдал 32 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «-14». Всего за карьеру в НХЛ форвард «Вашингтона» забил 822 гола и добавил к ним 662 результативные передачи при показателе полезности «+69».