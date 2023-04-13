Кожевников предложил увеличить количество клубов в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал включение «Лады» в список участников КХЛ на сезон-2023/2024 и предложил и дальше увеличивать количество клубов в лиге.

«Риск финансовых проблем у «Лады» остаётся. Но всё равно здорово, что клуб допустили в КХЛ. В Тольятти хорошая школа, значит, и отдача будет значимая.

А уменьшать количество команд я бы не стал. Считаю, напротив, нужно увеличивать число участников и, соответственно, матчей, расширять географию КХЛ. Чтобы у нас было больше талантливых хоккеистов, которые могли бы расти в этих клубах. А с деньгами риски всегда были, есть и будут. Не нужно этого бояться», — заявил RT Кожевников.

Напомним, на сегодняшнем совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение о включении «Лады» в состав участников на сезон-2023/2024. Автозаводцы будут выступать в Восточной конференции.