Вайсфельд: перекрёстный плей-офф со второго раунда — неспортивно

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал введение со следующего сезона перекрёстного плей-офф в КХЛ, начиная со второго раунда.

«Принципиальной разницы не вижу. Не понимаю такого решения. Почему именно со второго раунда? Не думаю, что что-то принципиально изменится.

В моём понимании плей-офф должен быть либо как сейчас, либо с самого начала перекрёстным: чтобы первое место играло с 16-м, второе с 15-м и так далее. Все остальные варианты – неспортивные.

Поможет ли перекрёстный плей-офф СКА выйти в финал Кубка Гагарина, учитывая, что у них не получается пройти ЦСКА в полуфинале уже несколько лет подряд? А «Ак Барс» они прям легко пройдут? У меня нет мыслей на этот счёт. Любая команда может это в свою сторону использовать. Где гарантия, что СКА пройдёт в полуфинале другую команду? Может быть, с «Ак Барсом» или «Авангардом» им бы было ещё сложнее играть», — цитирует Вайсфельда «Спорт день за днём».

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов на совете директоров КХЛ сообщил о том, что со следующего сезона со второго раунда Кубка Гагарина планируется проводить перекрёстный плей-офф.