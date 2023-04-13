Дементьев — о легионерах в КХЛ: уезжают и поливают Россию грязью

Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал о новом учёте бонусов. Напомним, теперь под потолок зарплат в 900 млн рублей будут также попадать бонусы в размере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать.
«Безусловно, система бонусов должна присутствовать, это нужная и стимулирующая вещь. И это прежде всего рычаг для руководителей клубов. Например, в ЦСКА хоккеисты получают бонусы, только когда выигрывают Кубок Гагарина. Ничего плохого в потолке не вижу. Как это скажется на приезде легионеров, не знаю.
Но скажу следующее: я очень осторожно отношусь к их игре в КХЛ. Это тот контингент хоккейного мира, на который я обращал бы внимание в последний момент. Мне крайне неприятно видеть и слышать рассказы иностранных хоккеистов, которые, поиграв в КХЛ и заработав большие деньги, уезжают и потом поливают нашу страну грязью. У них нет ни стыда, ни совести. Вместо благодарности мы получаем в свой адрес такие интервью», — цитирует Дементьева RT.
Напомним, накануне член олимпийской сборной США, бывший игрок «Адмирала» Джеймс Вишневски вспомнил об игре в КХЛ. Многие его комментарии о России были негативными.
- 13 апреля 2023
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