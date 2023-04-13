Дементьев объяснил, почему в КХЛ необходим перекрёстный плей-офф

Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал о введении со следующего сезона перекрёстного плей-офф, начиная со второго раунда.
«Это будет интересно. Если вы посмотрите на регулярный чемпионат, то проходной балл в восьмёрку на Западе был выше, чем на Востоке. Вот это и является отправной точкой. Был момент, когда в Восточной конференции третье и восьмое места разделяли лишь два очка. На это могли повлиять случайные факторы: травмы, болезни и т. д. Из-за отсутствия основных хоккеистов команды могли недобрать необходимые очки.
Новая система нивелирует случайности в виде прохода в плей-офф коллективов, которые не обладают достаточным мастерством. Что касается организационных вопросов, никаких финансовых и логистических трудностей с введением перекрёстного формата возникнуть не должно. Будет более справедливое распределение финальной части КХЛ. Я поддерживаю данное решение», — заявил RT Дементьев.
Ранее функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал введение перекрёстного плей-офф в КХЛ.
- 13 апреля 2023
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